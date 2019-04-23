شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام بالتعاون مع الشركات الفائزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت نولين سعيد رئيسة مجلس العمل الآيرلندي في أبوظبي: نهنئ غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على الاحتفال الناجح بالجائزة، حيث جرى عرض مستوى الشركات المشاركة الفائزة بجوائز الجودة العالية للخدمة والمنتجات ومختلف القطاعات الاقتصادية، ونسعى للتعاون مع هذه الشركات.

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