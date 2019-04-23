628 مليوناً أرباح «المشرق» الفصلية بنمو 5%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق بنك المشرق، نمواً في أرباح الربع الأول؛ حيث بلغ صافي الأرباح 628 مليون درهم، بزيادة 5 % على أساس سنوي، فيما انخفضت مخصصات القروض المتعثرة 13.6%.

واستقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستوى مرتفع، وبقيت نسبة الدخل إلى الدخل التشغيلي مرتفعة عند 40,4%.

على صعيد نمو الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الأصول 1.2% إلى 141.7 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف 0.9% لتصل إلى 69.9 مليار درهم، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2018.

وانخفضت ودائع العملاء 3.1% خلال الربع الأول لتصل إلى 80.6 مليار درهم، فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 86.6% بنهاية مارس/آذار 2019.

وبلغت نسبة الأصول السائلة 33.2% بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في مارس 2019 إلى 44.0 مليار درهم.

كذلك، بقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من الشق الأول فوق الحد الأدنى المسموح به بكثير وفقاً للأنظمة السارية؛ حيث بلغتا 16.5% و15.4% على التوالي.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.6% في نهاية شهر مارس 2019، كما بلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.8 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 123.3% للقروض المتعثرة.

وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: «إن سعي المشرق المستمر للابتكار والتزامنا بأن نكون مصرفاً يركز على العملاء قد أثمر عن نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2019.

ونفخر بالإعلان عن تحقيق نمو في إيراداتنا وصافي الأرباح خلال هذه الفترة». وأضاف: «بينما نتطلع للمستقبل الواعد، يعمل المشرق على تعزيز حضوره في فضاء التكنولوجيا المالية؛ من خلال التعاون مع برنامج «ستارت أب بوت كامب» في برنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي. وتتيح لنا هذه الشراكة الوصول إلى بعض من أكثر شركات التكنولوجيا المالية من حولنا ابتكاراً والتعاون معها».

وختم الغرير بقوله: «ومع ذلك، فإن عملاءنا وموظفينا سيبقون أساس قوتنا ومصدر إلهامنا. ونحن على ثقة بأن هذا سيمكّننا من شق طريقنا نحو نجاح أكبر، وجعل بنك المشرق المؤسسة المالية المفضلة في دولة الإمارات».