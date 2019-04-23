إفصاحات الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** استضاف مصرف الإمارات للتنمية ورشة عمل بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وذلك بحضور أعضاء البرنامج، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المصارف والبنوك الرائدة في الدولة.وقدم «مصرف الإمارات للتنمية» مجموعة كاملة من الحلول لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لبرنامج ضمانات القروض الذي تم إطلاقه مؤخراً.

** رفعت الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، توزيعات أرباح العام 2018 النقدية من 22 % بحسب اقتراح مجلس الإدارة إلى 25% من رأسمال الشركة، بما يعادل 62.5 مليون درهم.

** أعلن بنك الاتحاد الوطني، أن اجتماع مجلس إدارة البنك سينعقد في 25 إبريل/نيسان الجاري؛ لمناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة عن الربع الأول.

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** قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع، كما ناقش أموراً عامة تتعلق بأعمال البنك، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

** قام مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة، بتعيين سعيد مبارك الهاجري رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد عيسى الفلاحي نائباً للرئيس.

**عينت شركة أبوظبي لبناء السفن، ياسر عمر مقرراً لاجتماعات مجلس إدارة الشركة.

**أعلنت شركة ريم للتطوير، أنها دخلت بعقد مقاولة بناء مع الوطنية للمشاريع والتعمير؛ لإنشاء البنية التحتية للمرحلة 3 في مشروع نجمة أبوظبي- جزيرة الريم.