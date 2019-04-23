شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة تعد حملة ترويجية للأسواق الجديدة قبل الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه يتم التجهيز حاليا لحملات ترويجية تستهدف الموسم الشتوى القادم، حيث جارى إعداد حملة للأسواق الجديدة المستهدفة فى مقدمتها الهند والصين وأمريكا اللاتنينة، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف رفع الحركة الوافدة منها.

وأشار يوسف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تلك الأسواق تأتى إلى جانب الأسواق التقليدية، والتى تجلب إعداد كبيرة من الحركة السياحية لمصر، خاصة السوق الاوروبى والذى يعد من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة فى العالم، وتحصل مصر على جزء جيد منه.

وعن الصين أشار، رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن الهيئة اشتركت مؤخرا فى معرض cottom فى الصين حيث جارى إعداد تقرير شامل عن نتائج المشاركة، لافتا إلى أنه تم على هامش المعرض عقد لقاءات مهنية مع الشركات ومنظمى الرحلات والاعلاميين المتخصصين.

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وأشار إلى أن المشاركة فى المعرض تأتى ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الهيئة لتنشيط الحركة الوافدة من الصين، لافتا إلى أن الخطة اشتملت عقد 3 ورش عمل فى 3 مدن صينية، بالإضافة إلى رحلتين تعريفيتين لوفود صينية، كذلك اشتركت وزارة السياحة فى أربعة معارض هناك منذ العام الماضى وحتى الآن.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه منذ شهرين تم بالتعاون مع شركة سيشوان اير لاينز، والتى تعد من كبرى الشركات العاملة فى السوق الصينى وتمتلك طائرات فى الصين فتح خط طيران ايرباص 350 من رحلتين إلى 3 رحلات فى الاسبوع من المقاطعة إلى القاهرة، الإمر الذى ساهم بنسبة كبيرة فى رفع حركة السياحة الصينية.

وقال يوسف أن سيشوان يبلغ تعدادها السكانى 120 مليون مواطن، ولذلك هى من المقاطعات المهمة فى الصين، لافتا إلى أنه لازال هناك تحركات آخرى من معارض والرحلات التعريفية والقوافل السياحية للسوق الصينى.