كتبت رحمة رمضان
أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقى، تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين ( منازل ومحلات تجارية ) تشجيعا لهم على السداد ومراعاة للبعد الاجتماعى، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يشمل إلغاء الفوائد التى كانت تطبق...
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تقرر إلغاء غرامة تأخير المديونيات لصغار المشتركين لتخفيف الأعباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.