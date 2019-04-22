الكهرباء تقرر إلغاء غرامة تأخير المديونيات لصغار المشتركين لتخفيف الأعباء

كتبت رحمة رمضان



أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقى، تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين ( منازل ومحلات تجارية ) تشجيعا لهم على السداد ومراعاة للبعد الاجتماعى، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يشمل إلغاء الفوائد التى كانت تطبق...