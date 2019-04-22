شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تتلقى 111 ألف استفسار في مارس والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الإسكان في بيانٍ لها أمس، أن أكثر من 56.9 ألف اتصال للاستفسارات من إجمالي الاتصالات كان عن المنتجات السكنية والمشاريع، وأكثر من 27 ألف اتصال للاستفسارات عن مبادرة دعم العسكريين، التي شكلت 25% من الاتصالات، في حين استحوذت استفسارات مبادرة دعم المدنيين فوق 50 سنة على 10% من نسبة الاتصالات الواردة للمركز، و10% لتسجيل مستفيدين جدد، في حين استحوذت الشكاوى والملاحظات على 4%.
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