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«الإسكان» تتلقى 111 ألف استفسار في مارس

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أظهرت إحصائيات الاتصالات، التي تلقاها المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 التابع لوزارة الإسكان خلال شهر مارس الماضي، أن المركز تلقى أكثر من 111 ألف اتصال من مستفيدي الدعم السكني في وزارة الإسكان، وشكلت نسبة الاستفسارات عن المنتجات السكنية والمشاريع 51% من مجموع الاتصالات الواردة.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيانٍ لها أمس، أن أكثر من 56.9 ألف اتصال للاستفسارات من إجمالي الاتصالات كان عن المنتجات السكنية والمشاريع، وأكثر من 27 ألف اتصال للاستفسارات عن مبادرة دعم العسكريين، التي شكلت 25% من الاتصالات، في حين استحوذت استفسارات مبادرة دعم المدنيين فوق 50 سنة على 10% من نسبة الاتصالات الواردة للمركز، و10% لتسجيل مستفيدين جدد، في حين استحوذت الشكاوى والملاحظات على 4%.

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