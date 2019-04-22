شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأحساء تطلق خدماتها الإلكترونية أول مايو والان نبدء بالتفاصيل

تستعد غرفة الأحساء ممثلة في إدارة خدمات المشتركين لإطلاق كافة خدماتها المقدمة للمشتركين من تصاديق إلكترونية على المعاملات والوثائق والشهادات والنماذج المختلفة بشكل إلكتروني متكامل، من داخل وخارج المملكة، دون أي حاجة لمراجعة الغرفة، وذلك ابتداء من أول مايو المقبل.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أنه سيصبح بإمكان المشتركين ومن خلال بوابة أعمالي الإلكترونية بموقع الغرفة، القيام إلكترونيا بإجراء وإتمام كافة الطلبات والمعاملات بأنواعها، والمصادقة على الوثائق والمحررات والشهادات وطلبات وزارة الخارجية وخدمات إعادة التصدير وتصاريح المسابقات التجارية وغيرها مع توفر خدمة الاستعلام عن طريق البوابة، والتي تتيح للشركات والمؤسسات التحقق من التصديق وشهادة الاشتراك بشكل آلي، إضافة إلى إمكانية طباعة النماذج المعتمدة.

ومن جهته، أوضح أمين عام الغرفة عبدالله النشوان أن هذه الخدمة الحديثة والمتميزة التي تبرز مكانة الغرفة الرائدة بين شقيقاتها غرف المملكة، تأتي تسهيلا وتوفيرا للوقت والجهد على جميع المشتركين وخدمة لقطاع الأعمال الوطني بالأحساء، وتعزيزا لدور الغرفة الإيجابي في تيسير قنوات التواصل مع العملاء، وتوفير الخدمات للمشتركين بما يساهم في تحديث وتجويد منظومة خدماتها الإلكترونية.

وأشار النشوان إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار توجه الغرفة نحو التحول إلى الغرفة الإلكترونية، وتوفير مختلف التسهيلات للمستفيدين، ومواكبة التوجه الحكومي للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى مواكبة التطور المتسارع في مجال الخدمات والحلول التنظيمية والتقنية الجديدة التي تتماشى مع خطتها الإستراتيجية، بما يمثل إضافة نوعية كبيرة لبيئة الأعمال في الأحساء والمملكة.