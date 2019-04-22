شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضًا بتداولات 3.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضًا 44.65 نقطة ليقفل عند مستوى 9195.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 10.16 نقطة ليقفل عند مستوى 3546.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 16 ألف سهم تقاسمتها 43 صفقة.