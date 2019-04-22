شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: المملكة تؤكد مواصلتها سياسية تحقيق استقرارالنفط والان نبدء بالتفاصيل
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
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