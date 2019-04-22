شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متراجع للبورصة عند الإغلاق ومؤشرها يخسر 0.25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتراجع لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الاجانب والعرب قابلها موجات شراء انتقائية من المستثمرين المصريين سواء الصناديق والمؤسسات أو الافراد ما قلص من حدة التراجعات، وسط توقعات باستمرار حالة التباين بالسوق حتى العودة من موسم العطلات الطويل الذي يبدأ الخميس المقبل ويستمر 6 أيام بمناسبة أعياد تحرير سيناء والقيامة وشم النسيم والعمال.

وبلغ رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 805 مليارات جنيه، بعد تداولات محدودة بلغت 360 مليون جنيه، وسجل مؤشر البورصة الرئيسى إيجى إكس 30 تراجعًا بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند مستوى 26ر14801 نقطة.

كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 68ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 03ر650 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا الذى خسر 66ر0 في المائة من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 37ر1661 نقطة.