شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة تحت ضغط قطاع التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الاثنين، تحت وطأة قطاع التكنولوجيا، مع توخى المستثمرين الحذر فى مستهل أسبوع من المتوقع أن يكون مزدحما بنتائج الربع الأول من العام.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 48.77 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 26510.77 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.25 نقطة أو 0.22 بالمئة مسجلا 2898.78 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 28.69 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 7969.37 نقطة.