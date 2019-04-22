شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة تحت ضغط قطاع التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الاثنين، تحت وطأة قطاع التكنولوجيا، مع توخى المستثمرين الحذر فى مستهل أسبوع من المتوقع أن يكون مزدحما بنتائج الربع الأول من العام.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 48.77 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 26510.77 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.25 نقطة أو 0.22 بالمئة مسجلا 2898.78 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 28.69 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 7969.37 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة تحت ضغط قطاع التكنولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.