شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتابع تطورات أسواق النفط عقب العقوبات على صادرات النفط الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الطاقة والصناعة، والثروة المعدنية السعودى، خالد الفالح، أن المملكة تتابع باهتمام التطورات فى أسواق النفط، عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانى، مجددا التأكيد على مواصلة ( الرياض) سياستها الراسخة، والتى تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق فى جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية - التى بثت النبأ - عن وزير الطاقة السعودى، قوله، أن المملكة ستقوم بالتنسيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة، للتأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلًا عن استقرار الاقتصاد العالمى، ونموه.