فيديو جراف .. فرض تدابير وقائية على واردات حديد التسليح والبيلت المستورد 6 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان"، والمنتجات الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، وذلك بنسبة بنسبة 15% على البيلت و25% على الحديد.
وبدأ التنفيذ من يوم الإثنين الماضي 15 أبريل الجاري بهدف حماية الصناعة الوطنية، وتم إخطار الجمارك لتنفيذ القرار لمدة 6 أشهر مبدئيا.
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