أخبار اليوم
كتبت-شيماء مصطفى
زادت قيمة الجنيه المصري، نحو 16 قرشًا أمام سعر الدولار خلال أسبوع واحد فقط، منذ تعاملات الأثنين الماضي وحتى اليوم.
وفقد سعر الدولار نحو 66 قرشًا من قيمته أمام الجنيه المصري، منذ بداية تعاملات العام الجاري، وحتى اليوم الأثنين 22 أبريل 2019.
وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، بينما يسجل اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و 17.22 جنيه للبيع في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية.
«بوابة أخبار اليوم» توضح لقرائها أسباب التراجع الكبير في...
كانت هذه تفاصيل خبر تحليل| بعد أن فقد 66 قرشًا من قيمته.. لماذا يتراجع سعر الدولار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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