"بروج" تفوز بالذهبية في "جائزة الشيخ خليفة للامتياز 2019"

أبوظبي - الخليج 365 :

تسلمت شركة بروج البتروكيماوية جائزة الشيخ خليفة للامتياز 2019 "الفئة الذهبية" تقديراً لالتزامها بتحقيق التميز في أدائها النوعي في كافة عملياتها وذلك خلال الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز الذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويأتي فوز شركة بروج بالفئة الذهبية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز بعد عامين من فوزها بنفس الجائزة ضمن الفئة الذهبية أيضاً في عام 2016.

تطور متواصل نحو تحقيق التميز

وقدّم جائزة الشيخ خليفة للامتياز الفئة الذهبية إلى بروج سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وتسلمها أحمد عمر عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية "بروج" خلال حفل حضره كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة بروج والمساهمين في الشركة (أدنوك وبورياليس) وحشد من الشخصيات وممثلي القطاعين العام والخاص.

وحول أهمية الجائزة، قال أحمد عمر عبدالله، الرئيس التنفيذي لبروج "إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نتسلم هذه الجائزة المهمة التي تجسّد أهمية العمل الجاد والالتزام المميز والأداء العالي لكل موظف في بروج. إن فوزنا بهذه الجائزة المرموقة مرتين ضمن الفئة الذهبية يرسخ مكانتنا الرائدة كمُنتج رئيسي للبتروكيماويات ولاعب أساسي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات."

ويأتي فوز بروج بالفئة الذهبية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز بعد ساعات وأيام طويلة أمضاها فريق التقييم التابع للجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز والذي ضم عدداً من خبراء القطاع الذين قاموا بتقييم مختلف محطات مسيرة بروج نحو التميّز، بما في ذلك مراحل التخطيط والمشاركة الميدانية ورفع التقارير.

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من جانبه، قال ويم رولز، الرئيس التنفيذي لشركة بروج برايفت ليمتد "إن فوز بروج بالفئة الذهبية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز لم يأت فقط بسبب التزام شركتنا بتحقيق التميز في الإنتاج والتسويق والابتكار وعقد الشراكات الإستراتيجية، بل أيضاً من خلال الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو بروج في كافة مناطق عملها الإقليمية."

الفوز مرتين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز - وتستمر رحلة التميز

إن إجراءات التقييم والخبرة التي قام بها فريق التقييم والملاحظات التي تلقتها شركة بروج عند فوزها بالجائزة لأول مرة عام 2016 كانت قيمة جداً في دفع عجلة التطور والتقدم في الشركة فضلاً عن تحسين نتائجها هذه المرة.

في إطار حرصها على تعزيز ركائزها الأربعة في الارتقاء بالأداء وتمكين الكوادر البشرية وزيادة العائد الاقتصادي وتعزيز الكفاءة التشغيلية للحفاظ على ميزاتها التنافسية، أطلقت بروج العديد من المبادرات المؤسسية التي تشجّع على المشاركة وتحسين الأداء وتشكّل عاملاً محفّزا لتحقيق الامتياز في كافة إدارات الشركة. ومن ضمن هذه المبادرات "جوائز بروج للتميز" و"برنامج مشاركة الموظفين" وخدمات إدارة مركبات المؤسسة وغيرها الكثير.

تأسست جائزة الشيخ خليفة للامتياز عام 1999 من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتعمل على تشكيل آلية لتحفيز التحسين المستمر ضمن مختلف المؤسسات على مستوى المنطقة، فضلاً عن تعزيز التنافسية في مختلف قطاعات الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.