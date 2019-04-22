بورصة دبي للطاقة تبدأ المشاورات العامة حول إضافة "مربان" كخام إضافي للتسليم الفعلي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، اليوم عن بدأ المشاورات العامة المتعلقة بإضافة خام "مربان" كبديل إضافي للتسليم الفعلي لعقد عمان الآجل، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة الرقابية وفقاً للأطر التنظيمية.

ومع سعة إنتاج تقريبية تصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً، والتي يطرح 40% منها للتداول في الأسواق الثانوية، سيتم تسليم خام "مربان" عبر البورصة في بعض حالات السوق المحددة على أن يكون ذلك كخيار حصري للبائع. وتضيف هذه الخطوة حوالي 700 ألف برميل يومياً إلى آلية التسليم في بورصة دبي للطاقة، كما أن من شأنها أن تعزز شفافية معيار التسعير واستكشاف القيمة السوقية العادلة للنفوط التي تعتمد في اسعارها على مؤشر خام عمان.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة: "لدينا التزام راسخ بتعزيز معيار العقد الآجل لخام عمان بحيث يتوافق بشكل دائم مع توجهات السوق الراهنة. شهد قطاع النفط العديد من المتغيرات خلال العقد الماضي، ولذلك فقد كان من الضروري أن يبقى المعيار في حالة تطور مستمر ليعكس أحدث المعطيات والمتغيرات التي تطرأ في السوق، فضلاً عن احتياجات المستهلكين والمنتجين الآخذة في التطور بوتيرة متسارعة".

يذكر أن العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة يُستخدم من قبل حكومات كل من عُمان ودبي والسعودية والبحرين لتحديد أسعار بيع النفط الخام المتجه إلى الأسواق الآسيوية. كما ويتم تداول هذا العقد الرائد على نطاق واسع من قبل مجموعة متنوعة من العملاء من أنحاء العالم، علماً أن ما يزيد عن 80 متداول يشاركون في استكشاف الأسعار في بورصة دبي للطاقة يومياً.

وأضاف شرف: "مما لا شك فيه أن إمكانية إضافة خام ’مربان‘ المرتقبة كخام إضافي للتسليم الفعلي عبر منصة بورصة دبي للطاقة، إلى جانب إضافة معيار أمني جديد إليها، وهو (Velocity Logic) من مجموعة بورصة شيكاغو(CME Group) ، ستتيح مستوى إضافياً من الأمان لمعيار البورصة، ما يعزز مكانته بوصفه آلية استكشاف أسعار النفط الخام الأكثر موثوقية وشفافية في الشرق الأوسط".