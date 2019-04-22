"الاتحاد لخدمات الطاقة" تعلن عن انجازاتها ونجاحاتها المميزة في إمارة دبي

دبي - الخليج 365 :

عقدت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد اسكو"، مؤتمرًا صحفيًا اليوم (الأحد، 21 إبريل 2019)، في فندق حياة كريك هايتس دبي، أعلنت من خلاله عن نجاح شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد اسكو" في الإنتهاء من مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح554 منزل لمواطني الدولة في منطقة حتا بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي بالاضافة إلى إعادة تأهيل 2092مرفق ومبنى في إمارة دبي.

وقال المهندس وليد سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "اتحاد اسكو" في كلمة ألقاها بالنيابة عن سعادة / سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد اسكو"، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، : "يسعدني الترحيب بكم اليوم في المؤتمر الصحفي الذي نعقده للإعلان عن انجازات شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد اسكو" التي أنشأتها هيئة كهرباء ومياه دبي في العام 2013 لتوفير فرصاً استثمارية واعدة للشركات المتخصصة في عقود أداء كفاءة الطاقة إلى جانب المؤسسات المالية، وموردي المعدات والتكنولوجيا الخضراء، وتنمية سوق كفاءة الطاقة، وخلق فرص عمل من خلال مشاريع كفاءة الطاقة وإعادة تأهيل المنشآت، وذلك ضمن مساعيها وجهودها الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة الطاقة في المنطقة والعالم، تنفيذاً لاستراتيجية دبي للطلب على الطاقة 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول العام 2030."

وأضاف : " عملاً بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع أهداف وثيقة الخمسين"، و"المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي" التي أطلقها سموه لترسيخ مكانة دبي كنموذج يحتذى على مستوى العالم لمدينة المستقبل، وتعزيز جودة الحياة فيها وسعادة ورخاء مواطنيها وساكنيها، حققنا في العام الماضي نتائج مشجعة للغاية نتيجة نجاح مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل المباني والتي قمنا بتنفيذها بالشراكة مع مؤسسات رائدة من القطاعين العام والخاص في دبي. نستهدف إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي لغاية 2030 لضمان كفاءة استخدام الطاقة. وتبلغ التكاليف التراكمية لهذه المشاريع الاستراتيجية الطموحة لإدارة الطلب على الطاقة والمياه بالقيمة الحالية نحو 30 مليار درهم، في حين يتوقع الوفر بالقيمة الحالية نحو 82 مليار درهم أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم. ويسعدني أن أستعرض أمامكم اليوم النتائج الهامة التي حققتها شركة الاتحاد لخدمات الطاقة خلال العام الماضي، ومساهمتنا في تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة في إمارة دبي، حيث أتاحت لنا شراكاتنا مع جهات من القطاعين العام والخاص فرصاً كبيرة لزيادة مساهمتنا في تحقيق أهداف استراتيجية خفض الطلب على الطاقة والمياه في إمارة دبي."

وأوضح: " تم في العام الماضي إنجاز مشاريع رئيسية من قبل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، وهي الإنتهاء من مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح554 منزل لمواطني الدولة في منطقة حتا بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي وبالاعتماد على أنظمة ولوائح مبادرة " شمس دبي". وبلغ عدد المباني التي تم إعادة تأهيلها 2092 مرفق ومبنى في إمارة دبي، حيث تم تحقيق وفورات سنوية بلغت 114.75 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء و 132.15 مليون جالون من المياه، حيث تقدر جميع هذه الوفورات بقيمة .755 مليون درهم. وأسهمت هذه الوفورات في تقليل ما يقرب من 56.6 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. "

وأضاف: "تعزز هذه الإنجازات من مكانة دبي كواحدة من المدن الرائدة على مستوى العالم التي تنفذ برنامجاً استراتيجياً لكفاءة الطاقة في المباني على مستوى الإمارة مع تحقيق فوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية ملموسة. وبهذه المناسبة، أود أن أؤكد على أن شركة الاتحاد لخدمات الطاقة وبرنامج دبي لكفاءة الطاقة "طاقتي"، المكتب المتخصص بإدارة استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة ملتزمان بالحفاظ على سلامة البيئة من خلال تشجيع استغلال الطاقة المتجددة ونشر الوعي حول الأساليب الفعالة في كفاءة استهلاك الطاقة. وبالتوازي مع ذلك، نواصل جهودنا من خلال برنامج "طاقتي"، لتقديم الدعم الاستشاري الداخلي والإداري للمعنيين ببرامج إدارة الطلب على الطاقة من أجل دعم تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة بفعالية وعبر التعاون مع مجموعة واسعة ومتنوعة من المعنيين."

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واختتم بالقول: "بالنظر إلى المستقبل، تستعد شركة الاتحاد لخدمات الطاقة للمضي قدماً بمشاريع كفاءة الطاقة في الإمارة إلى مستويات جديدة خلال العام الجاري، ومن خلال إعادة تأهيل 2,439 منشأة، فإننا نتطلع إلى تحقيق وفورات إجمالية في الطاقة تقدر بـ 182.6 مليون كيلووات ساعة و 160.19 مليون جالون من المياه، وتقدر هذه الوفورات بقيمة 85.7 مليون درهم. وستسهم هذه الوفورات في تقليل ما يقرب من 80.85 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أربعة مشاريع جديدة قيد الاتفاق خلال العام الجاري ، وتتطلع "الاتحاد إسكو"، التي تهدف إلى إنشاء سوق التعاقد على كفاءة الطاقة لشركات خدمات الطاقة عن طريق تدقيق واقتراح معايير ترشيد الطاقة لمقاولي ومطوري المباني، إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة بحلول العام 2030."

كما تحدث في المؤتمر كل من علي جاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد اسكو"، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجة والإتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي.

يشار إلى أنه تم في العام الماضي إنجاز مشاريع رئيسية من قبل "الاتحاد إسكو" وهي الإنتهاء من مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح 554 منزل لمواطني الدولة في منطقة حتا بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي وبالاعتماد على أنظمة ولوائح مبادرة " شمس دبي"، كما تم الانتهاء من مشاريع تحديث أنظمة الإنارة للمرحلة الأولى والثانية لـ 6 محطات لتوليد الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، و14 منشأة ضمن مركز دبي المالي العالمي، و 1656 منزل من المنازل التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالإضافة لمشاريع إعادة تأهيل 7 منشآت تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ، و156 منشأة ضمن المنطقة الحرة لجبل علي، و 243 منشأة ضمن مؤسسة وصل للعقارات، وتحديث أنظمة الإنارة في 3 منشآت في مدينة دبي الطبية.

وتشمل مشاريع العام الحالي المرحلة الثالثة من تحديث أنظمة الانارة في محطات هيئة كهرباء ومياه دبي لتوليد الطاقة وعددها 8 محطات، و23 منشأة تابعة للأحواض الجافة و22 مبنى لشركة "سيفن تايدز"، والمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل أنظمة الطاقة في 26 مبنى ضمن المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، و4 منشآت ضمن المرحلة الأولى لمطار دبي الدولي، والمرحلة الأولى من مشروع تأهيل المساجد التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التي تتضمن 117 مسجداً، و35 منشأة في "دبي للجولف"، وتحديث أنظمة الإنارة في 4 منشآت في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى مشروع لإعادة تأهيل 2200 منزل تابع لمؤسسة محمد بن راشد للاسكان وبدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك أربعة مشاريع جديدة قيد الاتفاق خلال العام الجاري وهي المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل أنظمة الطاقة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومشروع إعادة تأهيل منشآت تابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، ومشروع إعادة تأهيل أنظمة الطاقة في مركز محمد بن راشد للفضاء، والمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل أنظمة الطاقة في منشآت مطار دبي.