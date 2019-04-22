شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الجرافات البحرية" ترفع توزيعات الأرباح عن العام 2018 إلى 25% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الجمعية العمومية لشركة "الجرافات البحرية الوطنية"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، رفع توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين من 22% إلى 25% من رأس المال عن عام 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالية، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 25 فلساً للسهم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 22% من رأس المال عن 2017 بإجمالي قدره 55 مليون درهم.

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هذا واعتمدت الجمعية البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتتهية في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 123.1 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 101.1 مليون درهم خلال العام 2017.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.5 مليار درهم بالعام 2018، مُقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار درهم بالعام 2017.