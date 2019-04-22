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شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "التجاري الدولي" تتراجع 49% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية غير المُدققة للبنك التجاري الدولي، عن تراجع أرباحه بنسبة 49.4% خلال الربع الأول من العام 2019.
وأشار البنك في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الإثنين، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 20 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 39.5 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.
ووفقاً للبيان، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية نحو 207.6 مليون درهم، مقابل 206.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.
وتراجعت صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 123.6 مليون درهم، مقابل 126.2 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.
يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 225.5 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 174.6 مليون درهم في العام 2017.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 927.9 مليون درهم، مقابل صافي إيرادات تشغيلية بلغت 864.7 مليون درهم في العام 2017.
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