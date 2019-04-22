شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "آسترا الصناعية" تُقر عدم توزيع أرباح عن العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لمجموعة آسترا الصناعية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الجمعية وافقت على صرف مبلغ إجمالي 600 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن عام 2018.

هذا وأبرت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

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واعتمدت الجمعية البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بلغ 61.4% إلى 22.5 مليون ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 58.2 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض إجمالي الربح في قطاع الحديد والطاقة بسبب انخفاض الإيرادات والزيادة في تكاليف المدخلات بالإضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع نتيجة انخفاض المشاريع بشكل عام.