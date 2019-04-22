شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يدفع "كيان للبتروكيماويات" لتكبد الخسائر بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسارة بلغ 197.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 462.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 98.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 721.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

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وعزت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الأول إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي لمصانع الشركة وزيادة في الكميات المنتجة والمباعة.

وتراجعت المبيعات بنسبة 6.7% إلى 2.5 مليار ريال في الربع الأول مُقابل إيرادات بلغت 2.7 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 110.9 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 220.3 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 668.2 مليون ريال في العام 2017، وبارتفاع نسبته 154.76%.