شكرا لقرائتكم خبر عن مع انضمام بنك الخليج الدولي.. رؤوس أموال المصارف السعودية تقفز لـ204 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت رؤوس أموال القطاع المصرفي السعودي إلى 204.2 مليار ريال بعد زيادات رؤوس أموال عدد من المصارف المحلية، إضافة إلى انضمام بنك الخليج الدولي- السعودية إلى القائمة بعد أن أكمل تحويل فروعه إلى بنك محلي.

ومع دخول الضيف الجديد، أصبح القطاع المصرفي المحلي يضم 13 مصرفا بدلا من 12 مصرفا في السابق، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويبلغ رأسمال بنك الخليج الدولي- السعودية، 7.5 مليار ريال، وتعود ملكيته بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وبنك الخليج الدولي.

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ويتصدر "الرياض" و"الأهلي التجاري" المصارف المحلية من حيث رأس المال بـ30 مليار ريال لكل منهما، تمثل 14.7 % من رؤوس أموال القطاع.

يليهما مصرف الراجحي ثالثا برأسمال يبلغ 25 مليار ريال، تشكل 12.2 % من رؤوس أموال القطاع.

وفي المرتبة الرابعة حلت مجموعة سامبا المالية في المرتبة الرابعة برأسمال 20 مليار ريال، تمثل 9.8% من رؤوس أموال القطاع.

وجاء بعدهم بنك "ساب"، ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني برؤوس الأموال بلغت 15 مليار ريال لكل منهم، تعادل 7.3% من رؤوس أموال القطاع.