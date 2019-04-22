شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو"تقتنص حصة "شل العربية " في مصفاة "ساسرف" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت شركة أرامكو السعودية على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50%، في مشروع مصفاة ساسرف المشترك في مدينة الجبيل الصناعية بقيمة 630 مليون دولار.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فمن المتوقع إتمام الصفقة في وقت لاحق من العام الحالي.

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وستقوم"أرامكو" بدمج المصفاة الجديدة في محفظة أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 305 آلاف برميل يوميًا، ومن المنتجات الرئيسة المصنّعة فيها غاز البترول المسال، والنفتا، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والكبريت.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، قالت شركة موتيفا نتربرايزيز "أكبر مصفاة نفطية في الولايات المتحدة" والتابعة لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي إنها أجرت محادثات مع مسؤولين في مجلس مدينة بورت آرثر بولاية تكساس بشأن شراء فندق سيعاد تجهيزه للإشغال بحلول الربع الثالث من 2021.