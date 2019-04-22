شكرا لقرائتكم خبر عن مع ترقية "فوتسي راسل".. "تداول"تمدد مزاد إغلاق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية"تداول" تمديد فترة مزاد الإغلاق إلى 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق) لفترة يوم واحد بتاريخ 30 أبريل 2019 وتزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة فوتسي راسل.

وقالت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن تمديد فترة مزاد الإغلاق ستكون ليوم واحد وستنفذ في يوم الأربعاء الأول من مايو 2019، وذلك بحسب أسعار إغلاق اليوم السابق له "يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019".

وأوضحت أن المرحلة الثانية من الترقية على مؤشرات الأسواق الناشئة ستمثل 15% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر "فوتسي راسل".

يذكر أن المرحلة الأولى من ضم السوق السعودي إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة كانت قد بدأت في 18 مارس 2019.

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وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزناً في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة أرامكو.

وكانت "أخبار اليوم" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن السوق السعودي على موعد مع تدفقات تقترب قيمتها من 3 مليار دولار (11.3 مليار ريال) حال ترقيتها لقائمة الأسواق الناشئة بمؤشر "فوتسي".

وفوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.