شكرا لقرائتكم خبر عن التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية تقفز 21.8% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية المدرجة بسوق دبي وأبوظبي الماليين بنسبة 21.8% إلى نحو 39 مليار درهم عن العام 2018 مقارنة بتوزيعات 2017 التي بلغت قيمتها 33 مليار درهم.

وجاءت الزيادة الكبيرة في توزيعات الشركات مترافقة مع النمو في إجمالي الأرباح التي حققتها 114 شركة خلال العام الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 75 مليار درهم بالمقارنة مع 71 مليار درهم تقريباً خلال 2017، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتصدرت الشركات الإماراتية المركز الأول على قائمة أكثر شركات دول منطقة الشرق الأوسط توزيعاً للأرباح النقدية على مساهميها، وذلك بعدما قفزت قيمة العوائد التي حصل عليها مساهموها.

وتعكس تلك التوزيعات الجدوى الكبيرة للاستثمار في هذه الشركات، وفي مقدمتها قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.