شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا كابيتال تقود بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم مهارة للاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سامبا كابيتال البدء اليوم الأحد بعملية بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 11.25 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مال شركة مهارة للموارد البشرية للاكتتاب العام البالغ 375 مليون ريال.

وأوضحت سامبا كابيتال، في بيان اطلعت "أخبار اليوم"، أنه سيتم تحديد السعر النهائي لطرح السهم بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وأضافت أن العرض على المستثمرين الذي يبدأ اليوم الأحد 21/04/2019م وحتى نهاية يوم الإثنين 29/04/2019م سيحضره ممثلو المؤسسات المكتتبة والتي تشمل صناديق الاستثمار، والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وشركات قطاعي البنوك والتأمين، ومدراء محافظ الشركات المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى الشركات السعودية غير المدرجة وفقا للشروط المحددة في نشرة الإصدار.

وأوضحت أنه سوف يتم تخصيص 10.125 مليون سهم، تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمؤسسات والصناديق الاستثمارية المكتتبة، فيما سوف يتم تخصيص 1.125 مليون سهم، بحد أقصى، للمكتتبين الأفراد والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

كما أوضحت أن الجهات المشاركة سوف تكتتب بكامل أسهم الطرح المخصصة لها، وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم المكتتب بها من قبلهم.

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وأشارت سامبا كابيتال إلى أن العرض الذي ستقدمه شركة مهارة للموارد البشرية ومستشارها المالي أمام اجتماع ممثلي المؤسسات المكتتبة سيكون تعريفاً شاملاً بالشركة وبأدائها المالي والتشغيلي وسجل إنجازاتها وإمكاناتهـا المتطـورة وخططها التسويقية واستراتيجياتها المستقبلية، وذلك بهدف .تمكين الجهات المشاركة من تكوين صورة متكاملة عن الشركة وإمكانياتها المستقبلية.

وتتمتع مهارة للموارد البشرية بتواجد قوي في السوق السعودية وتستحوذ على حصة كبرى في قطاعي الأعمال والأفراد بالمملكة ، وتمتلك مهارة ثمانية عشر (18) فرعاً، بالإضافة إلى مكتبها الرئيسي بالرياض، وآخر في جامعة الملك سعود.

كما تمتلك شركة مهارة نسبة 85% من شركة مساند لخدمات التنظيف التي استحوذت بدورها في عام 2018م على حصة في شركة تي بي إتش الإماراتية لخدمات العمالة المساعدة.

وتمتلك شركة مهارة أيضاً 40% في شركة بلوفو المحدودة .

وترتبط مهارة بعلاقات استراتيجية مع عدد كبير من مكاتب التوظيف الخارجية تزيد على خمسة وأربعين (45) مكتباً في عدد من الدول المصدرة للقوى العاملة.