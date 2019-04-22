كتب- طه عبيد:
طرحت شركة مصر للطيران، عروضا ترويجية لبعض وجهاتها؛ تلبية لرغبات الركاب من القاهرة إلى كل من القصيم بأسعار تبدأ بـ4411 جنيهًا، والكويت بأسعار تبدأ بـ4470 جنيهًا، والرياض بأسعار تبدأ بـ4611 جنيهًا، والدمام بأسعار تبدأ بـ4211 جنيهًا.
وحسب بيان، اليوم الاثنين، طرحت الشركة أسعارا ترويجية من الإسكندرية إلى الدمام بأسعار تبدأ من 4104 جنيهات، والرياض بأسعار تبدأ من 4204 جنيهات، في حال شراء التذاكر من الآن وحتى 5 مايو المقبل على أن يكون السفر حتى 31 مايو المقبل.
يمكن للركاب الحصول على تخفيض قدره 40% من القاهرة إلى بيروت حال شراء التذاكر من...
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيض يصل لـ40%.. مصر للطيران تطرح أسعارًا ترويجية للدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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