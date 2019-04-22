شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول» تشارك في أول مؤتمر للقطاع المالي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تشارك شركة السوق المالية السعودية (تداول) في أول مؤتمر للقطاع المالي والذي يأتي تحت برنامج تطوير القطاع المالي وذلك خلال الفترة 24-25، أبريل 2019 في الرياض. وتتضمن مشاركة (تداول) العديد من الفعاليات في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث ستتم إقامة ورش عمل توعوية للزوار ضمن برنامج "استثمر بوعي" للتعرف على أساسيات الاستثمار والأدوات المالية المتاحة في السوق المالية السعودية. بالإضافة إلى منصة تفاعلية لتطبيق ما تم تعلمه في ورش العمل وإتاحة الفرصة للزوار لخوض تجربة افتراضية في سوق الأسهم واختبار معرفتهم من خلال نظام "التداول الافتراضي" والذي تم تصميمه كمنصة افتراضية تحاكي سوق الأسهم السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تداول» تشارك في أول مؤتمر للقطاع المالي في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.