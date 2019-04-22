شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة منتجى الأسمنت تطلق شبكتها الإلكترونية لإتاحة معلومات عن القطاع بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شعبة منتجى الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنها أطلقت شبكة إلكترونية لتوفير المعلومات لكل الجهات المهتمة بقطاع الأسمنت فى مصر، وتعتبر الشبكة أحد أدوات التواصل الهامة ما بين كل الجهات المعنية بهذه الصناعة.

من جانبه، قال المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس مجلس إدارة شعبة منتجى الأسمنت، فى بيان اليوم "إن أطلاق الشبكة الإلكترونية الأولى يتماشى مع سياسة الشعبة لمواكبة الآليات التكنولوجية الحديثة للتواصل مع المهتمين بالحصول على المزيد من المعلومات والحقائق حول صناعة الأسمنت فى مصر وحجم استثماراتها، ودورها فى المسئولية المجتمعية، وجهودها فى المحافظة على البيئة، وصحة وسلامة العاملين فى صناعة الأسمنت فى مصر."

وقالت الدكتورة نهى بكر المدير التنفيذى لشعبة منتجى الأسمنت "أن صناعة الأسمنت تساهم وحدها بحوالى 1% من إجمالى الناتج المحلى، وحوالى 10% من الناتج القومى الإجمالى للصناعة المصرية، وإطلاق الشبكة الإلكترونية، يعد خطوة هامة فى سعى الشعبة لتحقيق أهدافها، لدعم منتجى الأسمنت فى مصر، والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه القطاع، وتعظيم فرص تصدير الأسمنت المصرى للأسواق المختلفة حول العالم. حيث تلعب الشبكة الإلكترونية دورا هاما فى حشد كل الجهات المعنية بقطاع الأسمنت فى منصة واحدة تتناول الفرص والتحديات الخاصة بالصناعة"

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وأضافت نهى بكر، أن الشبكة الإلكترونية للشعبة على تعرض العديد من الحقائق والبيانات المستمدة من الجهات الرسمية حول مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الأسمنت فى مصر، وتقدم ملفا متكاملا عن قطاع الأسمنت فى مصر، هذا بجانب نشر كل الأحداث والأخبار التى تهم العاملين فى قطاع الأسمنت على المستوى الإقليمى والدولى.

يذكر أن شعبة منتجى الأسمنت كانت قد تأسست فى عام 2013 لتبدأ عملها فى تنمية قطاع صناعة الأسمنت فى مصر، وتتبع الشعبة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، علما أن قطاع الأسمنت يعمل به خمسون ألف من العمالة المباشرة، ومئتى ألف من العمالة غير مباشرة.