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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحا عدد 4.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2825.57 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 53 مليون سهم محققة ما قيمته 76.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 868 صفقة ل32 سهما، وارتفع 18 سهما، فيما انخفضت 8 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

 

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاعى البنوك والاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.46%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.39%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.50%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.57%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.58%، ثم شركة دبى للاستثمار بنسبة 1.23%

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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