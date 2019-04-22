شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحا عدد 4.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2825.57 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 53 مليون سهم محققة ما قيمته 76.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 868 صفقة ل32 سهما، وارتفع 18 سهما، فيما انخفضت 8 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاعى البنوك والاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.46%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.39%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.50%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.57%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.58%، ثم شركة دبى للاستثمار بنسبة 1.23%