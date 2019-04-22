الان تتابع بومبيو سيعلن بدء تصفير صادرات النفط الإيرانية اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:

أفاد تقرير إخباري بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيعلن، اليوم، لوسائل الإعلام عدم تمديد الإعفاءات للدول التي تستورد النفط الإيراني.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن بومبيو سيعلن أنه بداية من الثاني من مايو المقبل، لن تمنح وزارته أي إعفاءات لأي من الدول المسموح لها

حاليا باستيراد النفط أو المكثفات من إيران.

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وذكرت الصحيفة أن الدول المخالفة للقرار الأمريكي الجديد ستكون عرضة لعقوبات أمريكية. ووصفت الأمر بأنه تصعيد من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملة “الضغوط القصوى” التي تحاول من خلالها إجبار إيران على “إنهاء ممارساتها غير المشروعة حول العالم”.

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار إنهاء الإعفاءات سيكون له تداعيات على أسواق النفط العالمية، التي تترقب قرار ترامب بهذا الشأن.

وتوقع مسؤولون أن تكون اضطرابات السوق بالحد الأدنى لسببين: أن العرض حاليا أكبر من الطلب، وأن بومبيو سيعلن عن توافر إمدادات من جهات أخرى

من خلال التزامات من موردين آخرين مثل السعودية والإمارات.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت في نوفمبر الماضي إعفاءات لمدة 180 يوما لثماني دول من أجل إتاحة المزيد من الوقت لها للبحث عن مصادر

بديلة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.