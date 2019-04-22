الان تتابع مصدر مطلع: السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط لتعويض الفقد المحتمل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلنت المملكة، اليوم، عن استعدادها لزيادة إنتاج النفط لتعويض الفقد المحتمل إذا أنهت الولايات المتحدة إعفاءات عقوبات إيران، لكن ليس قبل أن تلحظ أثرا على السوق.
وحسبما نقلت “رويترز” عن مقدر قالت إنه “مطلع على التفكير السعودي” فإن المملكة مستعدة لتعويض أي فقد محتمل في معروض الخام إذا أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري النفط الإيراني، لكنها ستعكف أولا على تقييم أثر ذلك على السوق قبل أن تزيد إنتاجها.
وكان مصدر مطلع أبلغ “رويترز” أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم، أنه يتوجب على مشتري النفط الإيراني وقف الواردات على وجه السرعة أو مواجهة عقوبات، مما أوقد شرارة قفزة 3% في أسعار الخام لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.
وقال المصدر المطلع على التفكير السعودي إن أي إجراء يتخذه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سيتوقف على مدى التيقن من إنهاء الاستثناءات الممنوحة وأثره على سوق النفط.
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