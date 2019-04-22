51% من استفسارات مستفيدي الدعم السكني عن المنتجات والمشاريع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجاوزت اتصالات مستفيدي الدعم السكني في وزارة الإسكان 111 ألف اتصال خلال مارس الماضي، وشكلت نسبة الاستفسارات عن المنتجات السكنية والمشاريع 51% من مجموع الاتصالات الواردة.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان أمس أن المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 تلقى 111,637 اتصالا خلال مارس، بينها أكثر من 56.9 ألف اتصال للاستفسار عن المنتجات السكنية والمشاريع، وأكثر من 27 ألف اتصال للاستفسار عن مبادرة دعم العسكريين التي شكلت 25% من الاتصالات، في حين استحوذت استفسارات مبادرة دعم المدنيين فوق 50 سنة 10% من نسبة الاتصالات الواردة للمركز، و10% لتسجيل مستفيدين جدد، في حين استحوذت الشكاوى والملاحظات على 4%.

وكانت الوزارة دشنت المركز الموحد للعناية بالمستفيدين منتصف فبراير الماضي، بهدف تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج «سكني» وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وآلية الحصول عليها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق وحلها بشكل مباشر وسهل لكل المستفيدين، وتقديم عدد من الخدمات للمستفيدين كشرح آلية الاستحقاق والدعم السكني، وتوضيح الشروط الواجب توفرها في المستفيدين، والإجابة على استفساراتهم كافة حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى تقديم الشرح الكافي لمميزات المنتجات السكنية المختلفة التي يقدمها برنامج «سكني»، واستقبال الشكاوى والملاحظات وحلها، كما يقدم خدمات توعوية وشروحات تعريفية للحلول التمويلية وعرض الخيارات السكنية المختلفة للمستفيدين الراغبين في التملك.

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يذكر أن أوقات عمل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، إذ زود المركز بطاقم عمل مؤهل من الموظفين المختصين في تقديم المشورة، والملمين بكل المعلومات عن خدمات البرنامج لتوجيه المستفيدين لسبل حل أي تحديات قد تواجههم مع الجهات التمويلية والمطورين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة بشكل سريع وعملي، في إطار سعي الوزارة لتذليل المعوقات التي تواجه المستفيدين وتقديم الدعم اللازم لهم، إذ ينضم مركز الاتصال الموحد لخدمة المستفيد إلى طرق التواصل المختلفة التي توفرها الوزارة لمستفيديها من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو فروعها المنتشرة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى المعارض التي تقيمها على أراضي المشاريع.

المركز الموحد للعناية بالمستفيدين

تلقى: 111.6 ألف اتصال

بينها: