شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات وسط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 7 قطاعات. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% خاسرا عدد 20.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5779.88 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.73% خاسرا عدد 41.650 نقطة ليصل إلى مستوى 6205.90 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.20% خاسرا عدد 9.850 نقطة ليصل إلى مستوى 4926.67 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 111.8 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتى عبر 3716 صفقة. Advertisements وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.47%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%. وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.20%، تليه مواشى بنسبة 6.95%، ثم أجيال بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم "مبرد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.39% ثم مراكز بنسبة 10.10%، ثم السورية بنسبة 7.69%.

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