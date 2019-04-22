شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 22-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند نفس سعر الفتح وهو 1.31 درهم، مما يشير الى تساوى قوى الطلب والعرضي خلال الجلسة، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويتداول السهم حاليا في قناة هابطة قصيرة الأجل، مما نتوقع معه ان ينخفض السهم لمستوى الدعم 1.25 درهم كمستوى اول ثم 1.10 درهم، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 1.45 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.29 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط