شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو مستوى 0.997 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة منخفضا أيضا عند مستوى 1.02 درهم، في ظل استمرار تدني ملحوظ لكمية التداول، كما يتداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.90 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.05 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.97 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.03 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط