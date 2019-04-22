شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 22-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.44 درهم، فقد دفع هذا المستوى السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 0.42 درهم، لخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.35 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.45 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.39 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.44 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط