شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول وفقا لتوقعاتنا، حيث ارتفع امس الاحد لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.60 درهم، حيث اغلق عند مستوى 0.594 درهم، في ظل تدني كميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك حالة من الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.52 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.62 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.58 وبين مستوى المقاومة هو 0.63 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد