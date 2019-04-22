شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند 0.39 درهم، حيث انهى السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 0.391 درهم، ملامسا لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة، وبالتزامن مع ملامسة السهم لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.36 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.405 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.375 وبين مستوى المقاومة هو 0.4 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط