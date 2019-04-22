شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 22-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 0.887 درهم، في ظل استمرار تداوله بالقرب من مستوى المقاومة 0.92 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه طيلة الشهر الحالي، حيث تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية انحرافا سلبيا، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.79 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.94 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.86 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.91 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط