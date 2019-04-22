شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 22-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 1.16 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.20 درهم منعته من مواصلة ارتفاعه الذي بداه منذ الأسبوع قبل الماضي، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 1.10 درهم كمستوى اول ثم 1 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.21 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.14 وبين مستوى المقاومة هو 1.17 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط