شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالجهاز الإدارى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما فيها المحول على البنوك والخاصة للشهر الحالى - أبريل 2019، اليوم الاثنين، بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا التى تحدد موعد الصرف فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى حوار خاص مع ”الخليج 365” أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، خلال اجتماعات الربيع، أن الحكومة المصرية، "تعمل وزارة المالية على التسهيل على موظفى الدولة فى عمليات صرف المرتبات لأكثر من 6 ملايين موظف، وبمناسبة قرب حلول موسم الأجازات والأعياد قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك والخاصة خلال شهرى أبريل ومايو 2019، بحيث يتم صرف مرتبات وأجور أبريل الحالى بدءًا من 22 إلى 30 أبريل الحالى، بدلًا من المواعيد المعتادة شهريًا التى تحدد موعد الصرف فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، إلى جانب صرف مرتبات وأجور شهر مايو 2019 خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو المقبل بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر".

وطبقا لتعليمات الكتاب الدورى رقم 29 لسنة 2019، بشأن تبكير مواعيد الصرف تضمنت أيضًا مد موعد صرف باقى مستحقات الأجور والمرتبات تيسيرًا على العاملين بالدولة وبحيث تستمر عمليات الصرف من 8 مايو إلى 12 مايو المقبل فى حالة تأخر بعض الجهات فى عملية الصرف حيث أن التعليمات السابقة تقصر عملية صرف المتأخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالى لشهر الاستحقاق ونظرًا لأن يوم 10 مايو موافق يوم الجمعة وهى عطلة أسبوعية.

وطالب الكتاب الدورى لوزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بتعليمات تقديم مواعيد صرف المرتبات والأجور.