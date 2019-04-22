شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق الإسكان: إقبال كبير من مواطنى الصعيد لحجز وحدات الإعلان الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الخط الساخن الخاص بتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم استقبل أكثر من 6.2 مليون مكالمة، تم الرد على 96% منها.

وأوضحت مى عبد الحميد، أن هناك اهتماماً كبيراً بخدمة العملاء بالمتقدمين للحجز بالمشروع، وتتنوع الوسائل لتقديم المعلومة لهم، سواء من خلال مركز الاتصالات لتلقى مكالمات المواطنين، كما يوجد 13 مركزاً لخدمة العملاء بالمحافظات والمدن الجديدة، بجانب خدمة الرسائل النصية على رقم 1124، ويتم من خلالها الاستفسار عن حالة الطلب ومتابعته بالرقم القومى، ويتم الرد مباشرة بموقف العميل الحالى من خلال البحث فى قواعد بيانات الصندوق لحظياً.

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وأشارت إلى أن عدد الرسائل 2.7 مليون رسالة، بالإضافة إلى الموقع الإليكترونى للصندوق، والذى ينشر تقارير دورية عن مستوى الأداء ومعدلات الإنجاز، ويتيح للمواطنين التقدم بطلب حجز الوحدات السكنية، والتعرف على حالة الطلب عن طريق البحث بالرقم القومى، وبلغ عدد الزيارات للموقع 10 ملايين زيارة، وعدد حسابات العملاء المُسجلة على الموقع، مليون حساب.

من ناحية اخرى، كشفت أن هناك نسبة إقبال كبيرة من قبل المواطنين للحجز فى وحدات الاعلان الحادى عشر لمشروع الإسكان الاجتماعى والموجه لمحدودى الدخل لمحافظات الصعيد.