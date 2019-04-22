شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها هذا العام مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 27 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تغيب معظم الأسواق المالية العالمية بسبب عطلة عيد الفصح.

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في تمام الساعة 03:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.20% لتتداول حالياً عند 1,280.40$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في أربعة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,278.00$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.37 مقارنة بالافتتاحية عند 97.38.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس تراجعاً 3.7% إلى 5.31 مليون منزل مقابل ارتفاع 11.8% عند 5.51 مليون منزل في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول بحلول نهاية الأسبوع الجاري.