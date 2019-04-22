شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لمؤشرات الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية وتراجع مؤشرات الأسهم الصينية في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم اليابانية والكورية بالإضافة إلى الصينية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع استقرار الإيجابي لكل من مؤشرات الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الاثنين وسط تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الآسيوية الأخرى بسبب عطلة عيد الفصح في معظم البلدان العالمية وعطلات عامة أخرى.

هذا وتتطلع الأسواق لما سوف يسفر عنه لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل وذلك قبل توجهه إلى واشنطون لحضور قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي من المرتقب أن يتباحث خلالها التوصل لاتفاق تجاري لليابان مع الولايات المتحدة، كما قد يسعى أيضا للحصول على تمديد أمد إعفاء بلاده من الوقوع تحت طائلة العقوبات الاقتصادية الأمريكي على إيران ومستوردي النفط الإيراني.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.01% ليربح 0.18 نقطة ويصل إلى المستوى 1,617.11، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.03% ليربح هو الأخر 7.71 نقطة ويصل إلى المستوى 22,208.27.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فتشهد تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 0.30% ليخسر 12.49 نقطة ويصل إلى المستوى 4,108.12، وتراجع مؤشر شنغهاي 0.25% ليخسر هو الأخر 8.11 نقطة ويصل إلى المستوى 3,262.68، وبالنظر إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فقد شهد ارتفاعاً 0.11% ليربح 2.36 نقطة ويصل إلى المستوى 2,218.51.