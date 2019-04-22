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توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في شهرين أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 21 من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي مع تغيبه بسبب عطلة عيد الفصح في معظم البلدان العالمية وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

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في تمام الساعة 02:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 0.7140 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7149، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7139، بينما حقق الأعلى له عند 0.7139.

 

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس تراجعاً 3.7% إلى 5.31 مليون منزل مقابل ارتفاع 11.8% عند 5.51 مليون منزل في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

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