شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. 288.9 مليون جنيه استثمارات بأسيوط.. تعليم وصحة ومياه وصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو جراف يوضح تفاصيل الاستثمارات والمشروعات التى نفذتها الوزارة بمحافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى لبرنامج "استهداف الفجوات التنموية" خلال العام الحالى 2018/ 2019.

أوضح "الفيديو"، أن إجمالى الاستثمارات بالمحافظة، بلغت 288 مليون و 970 ألف جنيه، منها 38.620 مليون جنيه فى مجال الخدمات التعليمية، و 34.9 مليون جنيه فى مجال الخدمات الصحية، بالإضافة إلى، 48 مليون جنيه فى مجال الخدمات البيئية والدفاع المدنى.

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كما أشار "الفيديو"، إلى استثمار نحو 56.45 مليون جنيه فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، فيما تم استثمار 6 ملايين جنيه فى مشروعات الرى، وفى مجال الصرف الصحى "منفردا" تم استثمار 105 مليون جنيه نفقات إضافية.

يذكر أن برنامج استهداف "الفجوات التنموية"، والذى أطلقته وزارة التخطيط مؤخرا للقرى الأكثر احتياجا، يتم تنفيذه خلال عامى 18/2019 و 19/2020، لخدمة نحو 413 قرية بـ 5 محافظات بالصعيد "سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، أسوان" يصل عدد سكانها إلى 6.6 مليون نسمة.

تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج نحو 7 مليارات جنيه، شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، منها 1.3 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى للبرنامج، هذا بجانب، 150 مليون جنيه اعتمادات إضافية من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قنا وسوهاج.