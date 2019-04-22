أرامكو تستحوذ على حصة شل بمصفاة ساسرف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت أرامكو السعودية أمس استحواذها على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50% في مشروع مصفاة ساسرف المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار (2.37 مليار ريال). ووفق بيان أرامكو، من المتوقع أن تنجز صفقة البيع في وقت لاحق من هذا العام وفقا لموافقة الجهات التنظيمية، فيما سينتج عن الصفقة تملك أرامكو كامل المصفاة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 305 آلاف برميل يوميا، ومن المنتجات الرئيسة المصنعة فيها غاز البترول المسال، والنفتا، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والكبريت.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز القديمي، إن الشراكة مع «شل» أسهمت في تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى الأداء وتوفير المنتجات المكررة.

وأضاف، ستحصل أرامكو السعودية على الملكية الكاملة للمشروع، وستقوم بدمجه في محفظة أعمالها المتنامية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، فيما ستواصل «ساسرف» أداء دورها في مجال التكرير والكيميائيات، ونتطلع إلى تطوير أدائها وقدرتها على المدى الطويل.

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من جهته، قال مدير عمليات التكرير والمعالجة والكيميائيات في شركة شل، جون آبوت «ظلت مصفاة ساسرف تمثل نموذجا لشراكة طويلة وناجحة بين «شل» وأرامكو السعودية، وقد عملت المصفاة بموثوقية عالية، ولديها سجل سلامة رائع، ونحن فخورون بما أنجزناه معا على مدى العقود الأربعة الماضية، وسنواصل استكشاف المزيد من الفرص التجارية الجديدة».

ويدعم الاستحواذ خطة أرامكو السعودية الهادفة إلى تطوير ورفع سعة مصافيها ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.

وبالنسبة لشركة شل، فإن البيع يأتي في إطار جهود مستمرة لتحسين مجموعة أعمال ومشاريع التكرير الخاصة بها، وتحقيق التكامل مع المراكز التجارية وقطاع الكيميائيات.

مصفاة ساسرف: