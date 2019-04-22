شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..بدء حجز 20 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ صباح اليوم الاثنين، الموقع الالكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى، فى استقبال طلبات حجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، الموجهة لمحدودى الدخل، وخصصت الوزارة 8 أيام للمعاقين لتقديم أوراقهم على الموقع الإلكترونى اعتبارا من اليوم حتى 30 من الشهر الجارى.

ويتضمن الإعلان الحادى عشر أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف– الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم)، مشيرة إلى أن المساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10 %، وهذا يأتى فى إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا فى محافظات الصعيد.

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يبلغ مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل)بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.