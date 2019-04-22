شكرا لقرائتكم "العمانية للغاز المسال" تسوي تسهيلات ببليوني دولار قبل موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - رويترز - | منذ 8 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 21:05

قالت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تغريدة إنها سوت جميع تسهيلاتها مع الدائنين، التي تبلغ قيمتها الإجمالية بليوني دولار، قبل موعدها.



وأضافت الشركة، أن الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لخفض الكلف المالية وتعزيز التصنيف الائتماني للسلطنة.