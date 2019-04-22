"العمانية للغاز المسال" تسوي تسهيلات ببليوني دولار قبل موعدها

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محمد عثمان - الرياض - دبي - رويترز - | منذ 8 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 21:05
قالت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تغريدة إنها سوت جميع تسهيلاتها مع الدائنين، التي تبلغ قيمتها الإجمالية بليوني دولار، قبل موعدها.
وأضافت الشركة، أن الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لخفض الكلف المالية وتعزيز التصنيف الائتماني للسلطنة.
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